بالصور.. عشتار بمعرض فني في السليمانية

2020/11/15 | 19:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مؤسسة عشتار الفنية معرضها الفني العاشر في مدينة السليمانية.

المعرض اقيم في قاعة المتحف الوطني وبمشاركة 80 فنانا من مختلف المحافظات العراقية ومن فلسطين وسوريا ايضا بعرض لوحات تشكيلية وأعمال نحت وديكور.

PUKmedia/ عدنان الجاف/ السليمانية ‌

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