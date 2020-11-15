السليمانية تحتضن توقيع ديوان للشاعرة ثائرة العكيدي

2020/11/15 | 19:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت في المركز الاعلامي الثقافي العراقي، في مركز السراي الثقافي في مدينة السليمانية، امسية توقيع ديوان للدكتورة الشاعرة ثائرة اكرم العكيدي تحت عنوان "هناك في قلبي فراشة" بتقديم الشاعر والاعلامي العراقي حيدر نضير وبحضور كوكبة من الشعراء والكتاب والمثقفين.

يشار ان الشاعرة من مدينة الموصل نزحت الى مدينة السليمانية بعد احداث داعش واستقرت فيها ونشرت سابقا ديوانين للشعر "كلمات من ثلج و غربة وطن".

PUKmedia/ عدنان الجاف/ السليمانية‌

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