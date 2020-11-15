2020/11/15 | 19:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

بعد ثماني سنوات من التفاوض، وقعت 15 دولة منها الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم، تمثل ثلث الاقتصاد العالمي.

ورجحت محطة BBC، أن تؤدي هذه الاتفاقية إلى تعزيز دور بكين في المنطقة في مواجهة الولايات المتحدة، التي لم تشارك في الاتفاقية”، لافتة إلى أن “هذه الاتفاقية تهدف إلى إلغاء التعريفات الجمركية على العديد من السلع المتداولة.

في هذا السياق تحدث وبعد التوقيع على الاتفاقية، رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ قائلاً: إنه “في ظل الظروف العالمية الحالية، فإن حقيقة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية بعد ثماني سنوات من المفاوضات تبعث بصيصا من النور والأمل وسط الغيوم”.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمعزل عن أميركا.. 15 دولة كبرى توقع اتفاقية تجارية عالمية!) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمعزل عن أميركا.. 15 دولة كبرى توقع اتفاقية تجارية عالمية!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).