ممثل إيران في الأمم المتحدة لمندوب السعودية: تعتقد أن 140 دولة أخطأت وفقط بلادك فهمت ذلك؟

2020/11/15 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد اجتماع لـ"مجموعة 77 والصين" في الأمم

المتحدة، ليل السبت، مواجهة كلامية بين

ممثلي إيران والسعودية.

واعترض مندوب السعودية الدائم لدى

الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، على

إدراج موضوع الاتفاق حول الم

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