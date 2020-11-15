2020/11/15 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة

والعلاج والتعليم الطبي الايرانية عن

تسجيل 12543 اصابة جديدة بفيروس كورونا

المستجد (كوفيد-19) في البلاد و 459 حالة

وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة

الى ارتفاع عدد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران: تسجيل 12543 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 459 شخصا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران: تسجيل 12543 اصابة جديدة بكورونا ووفاة 459 شخصا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).