قائد الحرس الثوري الايراني لوزير الدفاع العراقي:انت تعرف احسن منا بطولات الشهيد سليماني وان طهران ستثأر له

2020/11/15 | 19:46 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد الحرس الثوري الايراني اللواء

حسين سلامي ، خلال لقائه بوزير الدفاع

العراقي ، إننا بالتأكيد سنثار لدم

الفريق الشهيد الحاج قاسم سليماني من

قتلته مشيرا الى ان الشهيدين سليماني

وأبو مهدي المهندس ك

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