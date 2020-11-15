تحديد 150 الف دونم لزراعة محاصيل الحنطة والشعير في الانبار

2020/11/15 | 19:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

اعلن قائممقام قضاء الحبانية علي داود الدليمي، الاحد، تحديد مساحة 150 الف دونم لزراعة محصولي الحنطة والشعير في عموم مدن الانبار.

وقال الدليمي لـ /المعلومة/ إن “وزارة الزراعة أعلنت بكتاب رسمي ان حصة مساحة الانبار لزراعة محصولي الحنطة والشعير 150 الف دونم للموسم الحالي ويتم التجهيز وفق المساحة المسموح فيها “.

واضاف ان “مزارعي الانبار كانوا يقومون بزراعة محصولي الحنطة والشعير دون اي تخصيص أرضي من وزارة الزراعة الا ان الموسم الشتوي الحالي ستكون عملية الزراعة وفق المساحة المخصصة لكل قضاء”.

وبين أن “لجنة مختصة ستقوم بتوزيع المساحة المخصصة من قبل وزارة الزراعة على كافة مدن الانبار وحسب الكثافة السكانية”، موضحا ان “وزارة الزراعة اكدت عزمها على توفير كافة المستلزمات الزراعية لإنجاح خطة الموسم الشتوي للعام الحالي”.



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