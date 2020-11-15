شفاء مدرب ومدافع عندليب الفرات من فيروس كورونا

2020/11/15 | 19:48 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد..

أعلن نادي نفط الوسط، شفاء مدرب ومدافع فريق كرة القدم، من فيروس كورونا.

وقال عضو الهيئة الادارية للنادي فراس بحر العلوم لـ /المعلومة/ ان “الفحوص الطبية، اكدت تماثل مدرب فريق الكرة الكابتن جمال علي، للشفاء من فايروس كورونا حيث باشر بتدريبات عندليب الفرات اليوم الأحد”.

واوضح ان “المدافع فيصل جاسم هو الاخر تماثل للشفاء من فيروس كورونا والتحق هو الاخر بتدريبات عندليب الفرات”.

يذكر ان الثنائي اصيبا بالفيروس في ذات التوقيت.



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