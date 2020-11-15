الكاظمي يؤكد اهتمام بالحكومة بالأوضاع العامة في سنجار

2020/11/15 | 19:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد الاله: سنضع خططاً شاملة للنهوض بالعمل الرياضي

بيَّن رئيس اللجنة الأولمبية العراقية المنتخب سرمد عبد الاله أن الجمعية العمومية ستضع خططاً شاملة للنهوض بالعمل الرياضي خلال الاربع سنوات المقبلة، مؤكداً عزمه على محاربة الفساد بجميع اشكاله .

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