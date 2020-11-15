الكاظمي يستقبل وفداً من أهالي سنجار: الحلول داخلية وليست من الخارج

2020/11/15 | 19:55 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، وفدا من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، واستمع الى المشاكل التي يعاني منها مواطنو القضاء.



وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (15 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل، في مكتبه ،اليوم، وفدا من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، واستمع الى المشاكل التي يعاني منها مواطنو سنجار، ومطالبهم التي تنصب في تحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار في القضاء".

وأكد الكاظمي، بحسب البيان على "حرص واهتمام الحكومة بالأوضاع العامة في قضاء سنجار، وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الأهالي"، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون داخليا، وليس بأدوات خارجية".

وشدد رئيس الوزراء على "أهمية عودة جميع النازحين الى سنجار، ويجب أن يتمسك الأهالي هناك بهويتهم الوطنية"، مشيرا الى أن "القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية، تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، الذي نعده عامل قوة وليس ضعفا، وهو ثروة دائمة للعراق".

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