القانونية النيابية: من المستحيل إجراء الانتخابات في موعدها المقرر

2020/11/15 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت اللجنة القانونية النيابية إن اجراء الانتخابات المبكرة في شهر حزيران من العام المقبل شبه مستحيل.

عضو اللجنة النائب حسين العقابي، أكد في تصريح، أن تغيير النظام الانتخابي يتبعه تغيير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية المتعلقة بالعملية الانتخابية ما يتطلب وقتا غير قصير، مبينا وجود صعوبات فنية لإجراء الانتخابات المبكرة، كون النظام الانتخابي جديد ولم يعمل به سابقا.

وأضاف، أن الرغبة الحكومية والسياسية بالانتخابات المبكرة كانت تسمح للمضي باعتماد المحافظة دائرة واحدة، لا دوائر متعددة كما صوتت الكتل السياسية التي تنوي ضمنا دفع الانتخابات المبكرة الى أبعد فترة ممكنة بحسب تعبيره.

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