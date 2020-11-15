الغانمي يشرف ميدانيا على تعزيز القوات الأمنية في ناحية أبي صيدا

2020/11/15 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الداخلية عثمان الغانمي على تعزيز القوات الأمنية في ناحية أبي صيدا وتنفيذ أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أجراها الغانمي إلى محافظة ديالى للإشراف على انتشار القطعات العسكرية في ابي صيدا، برفقة نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات عدد من ضباط المحافظة حيث أكد الغانمي على أهمية فرض هيبة الدولة والسيطرة على مداخل المنطقة ومخارجها، توفير الدعم اللازم لتحقيق الاستقرار.

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