مستشار الكاظمي: التصويت سيعتمد على البطاقة البايومترية حصراً

2020/11/15 | 19:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي توزيع ثلاثة عشر مليون بطاقة بايومترية.

الهنداوي أكد في تصريح، أن ثلاثة ملايين بطاقة بايومترية بصدد التوزيع، لافتا الى أن التصويت بالانتخابات سيعتمد على البطاقة البايومترية حصراً.

وأضاف، أن أية بطاقة مسروقة ستكون غير صالحة للاستخدام، وأن المفوضية سحبت البطاقة المعتمدة في الانتخابات السابقة.

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