التربية تنعى زهرة العراق

2020/11/15 | 20:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} نعى وزير التربية، حميد الدليمي، زهرة العراق التلميذة غادة حيدر (محاربة السرطان) التي أدت الامتحانات في سيارة الإسعاف.

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