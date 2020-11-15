2020/11/15 | 20:03 - المصدر: عين العراق

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الأحد 15 نوفمبر 2020 | 07:47 مساءً | عدد القراءات : 13

بشرط غريب..



هكذا شارك ترامب في فيلم "وحيد في المنزل"

كشف منتج فيلم "وحيد في المنزل"، كريس كولومبوس، كيف تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المشاركة في الفيلم.

وقال المنتج لصحيفة "إنسايدر"، إن الفريق اختار فندق بلازا، الذي كان يملكه ترامب في ذلك الوقت، من أجل التصوير.

واشترط ترامب بعد الحصول على الأجر، شرطًا غريبا على صانعي الأفلام، حتى يتمكنوا من التصوير في الفندق.

وقال ترامب لكولومبوس، إن الطريقة الوحيدة التي يمكنكم التصوير في الفندق هي أن أشارك في الفيلم.

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