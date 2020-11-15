القضاء يرفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال والحكومة باتت ملزمة بالتنفيذ

2020/11/15 | 20:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدينة للدولة بحوالي ترليوني دينار بغداد ـ الصباح الجديد: أعلن النائب محمد شياع السوداني امس الأحد، صدور حكم قضائي بإبطال تجديد عقود تراخيص الهواتف النقالة العاملة في البلاد.وكتب السوداني على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” واطلعت عليه الصباح الجديد: “قال القضاء العراقي قولته مؤكداً استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض ...

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