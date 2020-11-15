نيجيرفان بارزاني: الحوار والتفاهم ابرز الخيارات المتاحة للتوصل الى اتفاق شامل مع بغداد

2020/11/15 | 20:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبر عن استعداد الاقليم لتسليم النفط السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي اعتبر رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني قانون الاقتراض بمثابة طعنة في جسد العملية السياسية والتوافق بين مكونات البلاد.واشار بارزاني في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع عقدته الرئاسات الثلاث في الاقليم أمس الاحد ان الاقليم تفاجأ بالغاء حصته من قانون الاقتراض الذي اقره ...

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