اربع دول تسيطر على المجال الجوي للكرة الارضية

2020/11/15 | 20:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صواريخ عابرة للقارات وطائرات “قاتلة للدبابات” الصباح الجديد ــ متابعة حددت مجلة ناشيونال إنترست خمس قوى جوية، من بينها قوتين تابعتين للولايات المتحدة، قالت إنها تسيطر عسكريا على المجال الجوي للكرة الأرضية، بما تمتلكه من قدرات وإمكانيات هائلة.ووضعت المجلة قائمتها بناء على حجم القوات الجوية، وتأثيرها، وقيامها بأفضل مهام بما يتناسب مع قدراتها.الولايات ...

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