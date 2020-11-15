2020/11/15 | 20:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي،اليوم الأحد، ان الحل يجب أن يكون داخليا، وليس بأدوات خارجية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان صحفي، ان “الكاظمي استقبل في مكتبه ،اليوم الأحد، وفدا من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، واستمع الى المشاكل التي يعاني منها مواطنو سنجار، ومطالبهم التي تنصب في تحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار في القضاء”.

وأكد الكاظمي، “على حرص واهتمام الحكومة بالأوضاع العامة في قضاء سنجار، وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الأهالي”، مؤكدا أن “الحل يجب أن يكون داخليا، وليس بأدوات خارجية”.

وشدد على “أهمية عودة جميع النازحين الى سنجار، ويجب أن يتمسك الأهالي هناك بهويتهم الوطنية”، موضحا أن “القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية، تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، الذي نعده عامل قوة وليس ضعفا، وهو ثروة دائمة للعراق”.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: الحل يجب أن يكون داخليا وليس بأدوات خارجية) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: الحل يجب أن يكون داخليا وليس بأدوات خارجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).