الإعلام والاتصالات تعلن موقفها من قرار القضاء بشأن شركات الهاتف النقال

2020/11/15 | 20:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، الأحد، تنفيذها قرار القضاء الخاص برفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال، مؤكدة ان القرار محترم ونلتزم به.





وذكر رئيس مجلس أمناء الهيئة، بسام سالم حسين، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مؤخرا تصريحات منسوبة له تتعلق بقرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال وقرار محكمة استئناف الكرخ".

وأضاف حسين: "أسجل استغرابي من تلك التصريحات وأنفي ما ورد فيه نفيا قاطعا"، مؤكدا أن "هيئة الإعلام والاتصالات تحترم وتنفذ قرارات القضاء العراقي".

وتابع: "إننا في مجلس الأمناء سبق أن التزمنا بالأمر الولائي، وكذلك اليوم ملتزمون بقرار القضاء العراقي".

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، اصدرت رئاسة محكمة استئناف الكرخ، قرارا برفض تجديد عقود تراخيص شركات الهاتف النقال في العراق.

واظهرت وثائق حصل عليها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، (15 تشرين الثاني 2020)، صدور قرار قضائي من محكمة بداءة الكرخ التابعة لمجلس القضاء الاعلى برفض تجديد عقود تراخيص شركات النقال.

وقال النائب محمد شياع السوداني في تغريدة له على تويتر: "قال القضاء العراقي قولته منتصرا للشعب مؤكدا استقلاليته ومهنيته عندما قرر القاضي قبول الدعوى ورفض قرار التجديد".

من جانبه وصف الخبير الاستراتيجي، فاضل ابو رغيف، قرار القضاء برفض تجديد تراخيص الهاتف النقال بالقرار الجريء.

وقال ابو رغيف في تغريدة على حسابه في "تويتر"، ان "القضاء العراقي يرد دعوى شركات الهواتف النقال، ويرفض الترخيص والتجديد لهم.

وأضاف، ان "الموارد ستتاعظم لدخل المواطن العراقي شريطة حسن أستخدامها، العالم استعان بموارد الاتصالات على حساب النفط، نحتاج لخبراء اقتصاد يملكون رؤية التبويب والتصنيف والتوزيع والحساب".

فيما ذكر عضو لجنة الاتصالات النيابية، علاء الربيعي، في تصريح له إن "قرار محكمة استئناف الكرخ بإبطال قرار تجديد رخص شركات الهاتف النقال يعد انجازا حقيقيا للشعب العراقي في محاربة الفساد"، مؤكدا، أن "هناك آمالا كبيرة في تصحيح هذا الملف"، فيما أشار إلى أن "عقود الهاتف النقال شابتها حالات فساد كبيرة".

A.A

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