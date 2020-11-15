بصمة المدينة - فاتن نور

2020/11/15 | 20:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاتن_نور ..سأقتل الكلب، هذا أمر مفروغ منه، سأدخل المدينة..العدّاد التنازلي يقرأ الآن خمس دقائق من أصل ساعة..ما زال لا يدري ما حاجتهم لهذا الاختبار السقيم، لكنه لا يملك غير الامتثال لأوامرهم التعيسة.



..هل يمكن جدولة اللحظة التي تحتاج بها إلى عناق طويل؟ هل يمكن تحديد مواقيت ممارسة الحب مثل الصلاة، والساعة التي ستشعر فيها بالراحة والاسترخاء؟ هل يمكن أن تتغير حياتك بمجرد أن يربت أحدهم ع ......





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