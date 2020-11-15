وكالة نون تتابع اكبر مشروع مدارس بالعراق يستهدف الايتام مجانا ..تعرف على التفاصيل والجهة المنفذة

2020/11/15 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قسم المشاريع الهندسية والفنية في

العتبة الحسينية المقدسة، عن مواصلة

العمل بمشروع مدارس الايتام في محافظة

كربلاء، مبينا أن بعض البنايات دخلت في

مرحلة الانهاءات.

وقال المهندس المقيم في المشروع زيد

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