الكاظمي يستقبل وفدا من أهالي سنجار

2020/11/15 | 20:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى

الكاظمي، في مكتبه ،اليوم الأحد، وفدا

من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى،

واستمع سيادته الى المشاكل التي يعاني

منها مواطنو سنجار، ومطالبهم التي تنصب

في تحسين الخد

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