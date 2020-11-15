تحديد بابا شيخ جديد بين قبول وعدم قبول الايزيدية

2020/11/15 | 20:25 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – كاروان باعذري بعد وفاة البابا شيخ “شيخ خرتو حاجي اسماعيل” في الاول من اكتوبر الماضي، يوم امس (14 نوفمبر) وبعد مرور 45 يوم على وفاته، تم تحديد “علي شيخ الياس” بابا شيخاً جديدا للايزيدية بحضور الامير حازم تحسين بك والمجلس الروحاني الايزيدي وقسم من رؤساء عشائر الايزيدية.بعد تنصيب البابا شيخ الجديد، وعلى …

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