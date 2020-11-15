الكاظمي: حل مشاكل سنجار يجب أن يكون داخليا وليس بأدوات خارجية

2020/11/15 | 20:26 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في مكتبه، اليوم الأحد، وفدا من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى.

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