قوة أمنية تصد هجوماً لداعش في ديالى وإصابة اثنين من الحشد

2020/11/15 | 20:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن قوة أمنية صدت هجوما لتنظيم داعش في أطراف ناحية العظيم شمالي محافظة ديالى.



وقال المصدر لـ"ناس"، إن"مجموعة مكونة من (3-4) عناصر من داعش هاجمت نقطة أمنية في قرية البو مرعي بأطراف ناحية العظيم شمالي ديالى والحدودية مع محافظة صلاح الدين".

وأضاف أن"القوات المرابطة اشتبكت مع عناصر داعش وأجبرتهم على الفرار"، لافتاً إلى أن"الحادث أدى إلى إصابة منتسبين اثنين من قوات الحشد الشعبي بجروح نقلوا على إثرها إلى مستشفى".

وتعاني بعض مناطق محافظة ديالى من أوضاع أمنية متردية.

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