القانونية النيابية تنفي مساع تعديل قانون التقاعد لشمول أعضاء مجالس المحافظات

2020/11/15 | 20:26 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علق عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، اليوم الأحد، على البدء بدراسة أو طلبات للتعديل على قانون التقاعد الموحد، بهدف إضافة مشمولين جدد إلى القانون.

وقال سليم همزة، في تصريح صحفي إن “أي مقترحات بخصوص التعديل على قانون التقاعد العام لم تصلنا من أي لجنة برلمانية، أو حتى من الحكومة”، مبينا أن “ما يشاع حول ذلك في الوقت الحالي، غير صحيح”.

وأضاف همزة، ان “قانون التقاعد العام يحتاج الى الكثير من التعديلات من اجل منح رواتب تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية التي تم الغاؤها في عام 2019”.

وبين ان “لجنة الأقاليم والمحافظات استقبلت في تشرين الأول الماضي عددا من أعضاء مجالس المحافظات السابقين وقد طالبوا بإجراء تعديل على قانون التقاعد الموحد لسنة 2019 تمكنهم من ضمان حقوقهم التقاعدية، لكن لم يتم تقديم طلب رسمي للجنة القانونية واللجان الأخرى بهذا الخصوص”.

هذا وكانت تقارير صحفية تحدثت في وقت سابق، عن ان لجانا في البرلمان بدأت تدرس تعديل قانون التقاعد الموحد لمنح رواتب تقاعدية ومكافآت نهاية الخدمة لأعضاء مجالس المحافظات والاقضية التي الغاها البرلمان بضغط من المحتجين خلال تظاهرات تشرين الاول 2019.

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