الامن النيابية: ثلاثة مراحل لتنفيذ خطة فرض القانون في “ابي صيدا”

2020/11/15 | 20:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب عبد الخالق العزاوي، الاحد، بان خطة فرض القانون في ابي صيدا شمال شرق ديالى تتالف من 3 مراحل رئيسية.

وقال العزاوي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “خطة فرض القانون في ناحية ابي صيدا(30كم شمال شرق بعقوبة) بدات رسميا من اليوم بانتشار قوة ضاربة من الرد السريع بكامل تجهيزاتها مع صلاحيات واسعة لانهاء ملف النزاعات العشائرية المحتدمة منذ اشهر عدة”.

واضاف، ان “الخطة تتالف من 3 مراحل رئيسية هي الانتشار ومسك الارض واستلام الملف الامني بشكل كامل ومطاردة واعتقال كافة المطلوبين للقضاء دون اي استثناء وخاصة المحرضين على النزاعات العشائرية واعادة الاسر النازحة بما يتلائم مع السلم الاهلي وتحقيق الوائم المجتمعي”.

واشار الى ان “فرض هيبة القانون وحصر السلاح بيد الدولة وتطبيق كامل لقرارات القضاء العراقي هي من تسهم في حل مشكلة ابي صيدا واغب مناطق ديالى التي تعاني من خروقات متكررة في المشهد الامني”.انتهى 25 ف

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