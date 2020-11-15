تحذير.. حالة مطرية عنيفة تطال عموم العراق وتهدد بفيضانات

2020/11/15 | 20:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير تطورات الطقس الى أمطار غزيرة تهدد بفيضانات قادمة الى العراق قريباً.

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