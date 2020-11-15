ايران تعلن التعبئة العامة بسبب كورونا

2020/11/15 | 20:31 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد، التعبئة العامة في البلاد لمكافحة فيروس كورونا قبل أيام من البدء بفرض قيود شديدة السبت المقبل.

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