بوادر انخفاض لأسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

2020/11/15 | 20:33 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد

سجلت اسعار صرف الدولار في بورصة الكفاح، انخفاضًا ضئيلًا بعد ايام من الاستقرار.

وسجل سعر الدولار الجملة في البورصة 124,850، فيما جاء السعر التقريبي للبيع والشراء في الصيرفات

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