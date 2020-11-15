2020/11/15 | 20:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

الان

0 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، الأحد، على تعزيز القوات الأمنية في ناحية أبي صيدا لتنفيذ أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة والسيطرة على مداخلها ومخارجها، مشيرا إلى ان الناحية ستشهد خلال الأيام القريبة استقرارا أمنيا ملحوظا.

وقال المكتب الإعلامي للغانمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، أن "وزير الداخلية، وصل إلى محافظة ديالى برفقة نائب قائد العمليات المشتركة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد الشرطة الاتحادية وقائد شرطة ديالى وعدد من الضباط للاطلاع على الأوضاع الأمنية".

وأضاف البيان، ان "الغانمي والوفد المرافق له زاروا مديرية شرطة محافظة ديالى وتوجهوا بعدها إلى ناحية أبي صيدا فور وصولهم للوقوف عن كثب على الأوضاع هناك وانتشار القطعات الأمنية والإشراف عليها بشكل ميداني وإعطاء التوجيهات لتعزيز الأمن والاستقرار في الناحية".

وتابع، ان "الغانمي، أكد على تعزيز القوات الأمنية في هذه الناحية لتنفيذ أوامر القبض وضبط السلاح المنفلت وفرض هيبة الدولة والسيطرة على مداخلها ومخارجها"، مشيرا إلى أن "أبا صيدا ستشهد خلال الأيام القريبة استقرارا أمنيا ملحوظا وأن وزارة الداخلية ستوفر الدعم اللازم لذلك".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الغانمي من ديالى: سنوفر الدعم اللازم لاستقرار ناحية أبي صيدا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الغانمي من ديالى: سنوفر الدعم اللازم لاستقرار ناحية أبي صيدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).