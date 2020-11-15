الكاظمي يعلق بشأن مشاكل سنجار وحلولها

2020/11/15 | 20:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الأحد، ان الحكومة حريصة في إيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها أهالي سنجار، مشيرا إلى أن الحل يجب أن يكون داخليا، وليس بأدوات خارجية.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (15 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، استقبل في مكتبه، اليوم الأحد، وفدا من أهالي قضاء سنجار في محافظة نينوى، واستمع الى المشاكل التي يعاني منها مواطنو سنجار، ومطالبهم التي تنصب في تحسين الخدمات، وتعزيز الاستقرار في القضاء".

وأكد الكاظمي، بحسب البيان، "على حرص واهتمام الحكومة بالأوضاع العامة في قضاء سنجار، وإيجاد الحلول للمشاكل التي يعاني منها الأهالي، مؤكدا أن الحل يجب أن يكون داخليا، وليس بأدوات خارجية".

وأضاف البيان، ان الكاظمي "شدد على أهمية عودة جميع النازحين الى سنجار، ويجب أن يتمسك الأهالي هناك بهويتهم الوطنية، مشيرا الى أن القانون كفيل ببناء أساس لدولة قوية، تسودها المواطنة، وترعى التنوع الديني والإثني، الذي نعده عامل قوة وليس ضعفا، وهو ثروة دائمة للعراق".

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