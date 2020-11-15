2020/11/15 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مينوغ تتفوّق بألبوم ديسكو { وكالات – باتت النجمة العالمية كايلي مينوغ أول نجمة أسترالية يكون ألبومها في الصدارة في بريطانيا على مدى 5 عقود، حيث تصدر ألبومها (ديسكو) قوائم الألبومات.(ديسكو) التي تعيد فيه النظر مينوغ إلى جذورها الموسيقية الراقصة ، يصادف أيضًا الألبوم الثامن لمينوغ رقم واحد في المملكة المتحدة ، متفوقةً بذلك على […]

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