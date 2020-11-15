2020/11/15 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نورهان تستعيد مجوهراتها دبي – الزمان تلقت الفنانة اللبنانية نورهان خبراً ساراً وهو العثور على مجوهراتها الضائعة التي افتقدتها في الأيام القليلة الماضية، حيث كانت ترتديها على عنقها في إحدى السهرات وتبيّن بأنها سقطت منها في الفندق الذي تنزل فيه بدبي وتسلمتها فور عودتها إليه.وسبق أن شعرت نورهان بالخيبة حين فقدت قطعة من مجوهراتها وهي […]

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