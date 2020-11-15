2020/11/15 | 20:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدث في المزرعة تعرض اليوم على الرافدين بغداد – فائز جواد يضيف مسرح الرافدين في الساعة الحادية عشر من صباح اليوم الاثنين مسرحية (حدث في المزرعة )ضمن نشاطات الفرقة الوطنية لمسرح الطفل ، ودعت دائرة السينما والمسرح الاطفال لحضور المسرحية التي هي من تأليف واخراج محمد كاظم ، سينوغرافيا علي السوداني ، تمثيل عمر ضياء […]

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