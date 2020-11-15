محافظ ديالى يرفض استقالة مدير ناحية أبي صيدا لحين حسم موقفها الأمني

2020/11/15 | 20:39 - المصدر: قناة التغيير

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رفض محافظ ديالى مثنى التميمي استقالة مدير ناحية ابي صيدا وكالة عبد الله الحيالي

الحيالي بدوره أعلن عدوله عن قراره لحين حسم الموقف الأمني واستعادة الأمن والاستقرار في الناحية ليتسنى انتخاب مدير جديد حرصا على الصالح العام.

وكان قائممقام بعقوبة عبد الله الحيالي وجه رسالة الى اهالي الناحية، مؤكدا فيها أن أبي صيدا مهملة وتذبح بصوره بطيئة، رافضا أن يكون شاهد زور على دماء الأبرياء.

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