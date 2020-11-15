النصر يدعو بغداد وأربيل للحوار ويحذر من تهديد الوحدة والتعايش

2020/11/15 | 20:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عد ائتلاف النصر ما حدث في جلسة إقرار قانون تمويل العجز واعتراض الكتل الكردية هو نتيجة طبيعية لغياب الاحتكام إلى الدستور والقانون والمؤسسات والحكمة السياسية.

حذر الائتلاف في بيان من تهديد الوحدة والتعايش في العراق على إثر الخلافات، داعيا الأطراف في بغداد وأربيل إلى التهدئة والحوار الجاد لتجاوز الخلافات فضلا عن رفضه أي تصعيد وتحشيد إثني طائفي.

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