حقوق الإنسان وسد النهضة.. ملفات تقلق مصر من بايدن

2020/11/15 | 20:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا تزال حالة من الاستقطاب بين مؤيدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المنتخب جو باين، من المصريين والتي يتواجد صداها داخل المجتمع المصري.

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