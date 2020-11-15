2020/11/15 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإستخبارات : ضبط كدس للعتاد معد للتهريب في ميسان المحافظات – مراسلو (الزمان) تمكنت مفارز وكالة الإستخبارات بوزارة الداخلية المتمثلة بقسم أستخبارات الرد السريع، بالتعاون مع فرقة الرد السريع من ضبط كدس للعتاد معد للتهريب ضمن ناحية العزير التابعة الى محافظة ميسان .وذكر بيان تلقته (الزمان) امسأن (كدس العتاد أحتوى بداخلة على هاون عيار60 […]

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