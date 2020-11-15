2020/11/15 | 20:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاضل يرى سيدني أبعد عن الجائحة من الولايات الإسترالية الأخرى : كورونا جعلت الخلوتي يتلبّسني لما فيه من دعاء وخشوع عمان – مجيد السامرائي مرفقا بطلبي منه تلبية الرد على الاسئلة الخاصة بالعيش في ظل الجائحة اسماعيل فاضل قارئ المقام يكتب لي :تمام ، خادم خزمجي وع الخشم ! (خزمجي هي مفردة من مقطعين الاولى […]

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