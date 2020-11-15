الكيكي: البعض يعامل الاقليم كمحافظة ولا مانع من قدوم موظفي الرقابة المالية للتدقيق

2020/11/15 | 21:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أتهم النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، بشار الكيكي، جهات – لم يسمها- بمحاولة التعامل مع اقليم كردستان كمحافظة.

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