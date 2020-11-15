إصابة 4 من الحشد بإحباط تعرض داعشي في ديالى

2020/11/15 | 21:02 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أحبطت قوات لواء الانصار في قاطع عمليات ديالى بالحشد الشعبي، اليوم الأحد، تعرضا لفلول داعش الارهابي في قرية الميتة بناحية العظيم.

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