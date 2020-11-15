صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 404 المسجلة اليوم


صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 404 المسجلة اليوم
2020/11/15 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاحد، عن تسجيل 404 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 190 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت 404 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي :

190  حالة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

.

قطاع بغداد جديدة  15 حالة

قطاع الصدر 11 حالة

قطاع الرصافة 24 حالة     

.  قطاع الشعب 60 حالة

.

قطاع الاستقلال 25 حالة .

قطاع البلديات الثاني 12 حالة  .

قطاع النهروان 11 حالة

قطاع المدائن 9 حالات

قطاع الاعظمية 12 حالة

قطاع البلديات الاول 11 حالة 

–   214حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

  مدينة الصدر 46 حالة محلة , 555, 517, 518, 575, 538, 544, 532, 550, 565, 556, 524, 513, 540, 557 قطاع 31 .  قطاع 47 , قطاع 10 , 555, 521 .

الحميدية , الاورفلي , الجوادر , جميلة , الحبيبية

 الشعب 11 حالة محلة 317, 337,332 , 325, 317, 357 .316 .314

البلديات 8  حالات   محلة .

734 , 722  , الزراعي , 771 , شارع المرور, 757,

شارع فلسطين 7 حالات   محلة 505, 503.

506 ,  508 ,  502,   509

الامين 11 حالة  محلة, , 733 ,  , 741 , 721 .  , 735 , 743

بغداد جديدة 11 حالة    محلة 701 , 703 , 708 .

704

الزعفرانية  12 حالة    محلة   , 953  , 960 , 917 , 964 , 955 , 949 , 977 , 956 , 952 , 961 , 962 , 965 , 953 , 950 ,   958 ,

 الكرادة 11 حالة  محلة 903, 905 

905 ,  , 906 , 909 ,  

  الاعظمية   12   حالة    محلة, 314

, 302 , 310 , 314 ,  311 , 318 , 342 

العبيدي 7 حالات  محلة , الكفاءات  , 762 ,765 , 764 ,  769   

  الغدير حالة واحدة محلة 706 

الحسينية 11 حالة  محلة , 222 , 223 , 219 , 224 , الاسكلات .

بوب الشام , السريدات , 

المعامل 3 حالات محلة 799 , 796

 .

714  ,  712, 719,  718,710  زيونة 7  حالات محلة 716,

الغدير 3 حالات

البنوك 3 حالات محلة 321 , الزراعي , 315

الغزالية 3 حالات محلة 681 , 

الجادرية5حالات محلة 923, 911     

الطالبية6 حالات محلة 322, 332, 321

المشتل 7 حالات محلة 771, 767, 751,

الصليخ 7 حالات محلة 304, 326,

الحرية 3 حالات , 417 , 418

حي القاهرة6 حالات محلة 311, 309, 313, 318

 المدائن12   حالة  محلة الوحدة, قرية الحرية .  الوردية .

جسر ديالى .

الجعارة 

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى   67877   توفي منهم  1384  للاسف  فيما اكتسب الشفاء 61388  ومتبقي قيد العلاج 5105”.

ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماع لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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