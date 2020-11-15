النزاهة النيابية تدعو الحكومة إلى استحصال المبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال

2020/11/15 | 21:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاحد، الحكومة إلى أخذ دورها باستحصال المبالغ التي بذمة شركات الهاتف النقال، كونها ملكاً للشعب العراقي.

وقالت اللجنة في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “في الوقت الذي تجدد فيه لجنة النزاهة في مجلس النواب ثقتها باستقلالية القضاء وقراراته المهنية والعادلة، تبارك اللجنة للشعب العراقي القرار الأخير للقضاء الخاص بإبطال تجديد رخص شركات الهاتف النقال المخالف للقانون والذي جاء دون رأي وزارة الاتصالات والدائرة القانونية في مجلس النواب”.

ودعت اللجنة، الحكومة إلى “أخذ دورها باستحصال المبالغ التي بذمة هذه الشركات، كونها ملكاً للشعب العراقي، ولاسيما أن البلاد تمر بأزمة اقتصادية خانقة وغلق الطريق أمام أي محاولة سياسية لتجديد هذه الرخص”.

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