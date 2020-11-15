داعش يهاجم الحشد الشعبي في ديالى

2020/11/15 | 21:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب عنصران للحشد الشعبي يوم الاحد، اثر هجوم لفلول تنظيم داعش الارهابي في محافظة ديالى.

وقال الناشط السياسي، في ديالى، عباس احمد لـPUKmedia: ان عصابات داعش الارهابية هاجمت عصر اليوم، قوة للحشد الشعبي في ناحية العظيم بمحافظة ديالى، موضحا، ان الهجوم ادى الى اصابة عنصرين للحشد بجروح متباينة.

واضاف: ان الارهابيين فروا عقب الهجوم الى جهة مجهولة.

PUKmedia خاص‌

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