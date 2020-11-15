قسد تعلن اعتقال قيادي سابق لداعش

2020/11/15 | 21:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات سوريا الديمقراطية " قسد" يوم الاحد، عن اعتقال قيادي سابق لتنظيم داعش الارهاربي شمال ناحية الشدادي.

وذكرت القوات خلال بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان قوات خاصة تمكنت بتاريخ 14 تشرين الثاني الجاري من القبض على مرتزِق لداعش في منطقة جديدة عكيدات بدير الزور، وذلك خلال عملية مشتركة مع قوات التحالف الدولي، لافتة الى انها تمكنت اليوم من القبض على مرتزِق آخر في ناحية الشدادي كان يحاول تهريب أسر وعناصر لداعش من مخيم الهول، وضبطت الأسلحة التي كانت بحوزته.

واضاف البيان: ان القوات تمكنت اليوم، كذلك من اعتقال قيادي سابق لداعش خلال عملية نفذت شمال ناحية الشدادي.

PUKmedia عن اعلام قسد‌

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