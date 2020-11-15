2020/11/15 | 21:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أخرجت القوات الأمريكية رتلاً من

المدرعات والدبابات عبر معبر الوليد

باتجاه الأراضي العراقية.

وذكرت وكالة الانباء السورية عن مصادر

أهلية قولهم ان“رتلاً من 50 عربة مدرعة

ودبابة تابعة لقوات الأمريكية خرجت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (50 آلية عسكرية امريكية تدخل الأراضي العراقية قادمة من سوريا) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (50 آلية عسكرية امريكية تدخل الأراضي العراقية قادمة من سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).