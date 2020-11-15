كتل الفساد تطيح برئيس البلاد /عزل رئيس جمهورية بيرو من منصبه - رشيد غويلب

2020/11/15 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب كتل الفساد تطيح برئيس البلادعزل رئيس جمهورية بيرو من منصبهفي التاسع من تشرين الثاني الجاري، صوت 105 نائبا، من مجموع أعضاء البرلمان البالغ 130 في بيرو، لصالح عزل رئيس جمهورية البلاد مارتين فيزكار.



وفي اليوم التالي أدى مانويل ميرينو، رئيس الكونغرس، اليمين الدستورية خلفًا له.



ومن المتوقع أن يمارس ميرينو مهام الرئيس حتى اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في تموز 2021.واتخذت الأكثرية الب ......





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