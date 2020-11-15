الفلسطينيون ومرحلة جو بايدن - نهاد أبو غوش

2020/11/15 | 21:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نهاد_أبو_غوش الفلسطينيون ومرحلة بايدنقد يتمنّع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، ويماطل في الاعتراف بهزيمته، ويحاول سبر واستكشاف أدواته القانونية أملا في تغيير النتيجة، ولكنه في نهاية المطاف سيرضخ للنظام الأميركي، وربما يوظّف هذا العناد وهذه الممانعة في التحضير لحملته القادمة لانتخابات العام 2024.



وفي المحصلة: على العالم، وعلينا كفلسطينيين أن نهيّئ أنفسنا لأربع سنوات قادمة للإدارة الديمقراطية برئاسة جو ......





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